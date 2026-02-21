sonia bruganelli risponde a lucio presta con una frecciatina sui social

Sonia Bruganelli ha pubblicato una frecciatina sui social rivolta a Lucio Presta. L'imprenditrice ha commentato le dichiarazioni contenute nel libro dell'agente, facendo riferimento a recenti tensioni tra i due. La sua risposta si inserisce nel clima di confronto pubblico che ha coinvolto anche altre figure dello spettacolo. La discussione continua a suscitare interesse tra i follower e gli addetti ai lavori. Bruganelli ha scelto di esprimersi direttamente sui social, senza troppi giri di parole.

“Il mio ex è il mio più grande fan” questa è la scritta che compare sulla felpa di Sonia Bruganelli nello scatto pubblicato dall’imprenditrice sui social. Una frecciatina che sembrerebbe essere diretta a Lucio Presta, il quale solo poco tempo fa aveva pubblicato un libro dal titolo “L’Uragano” in cui raccontava la sua versione dei fatti, tra cui alcuni tradimenti della Bruganelli nei confronti di Bonolis. Ad appoggiare Presta, confermando il suo racconto era stato Marco Salvati che nel corso di un’intervista a Fanpage aveva affermato: “Lo ribadisco: confermo ogni parola del racconto di Presta”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

