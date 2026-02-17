L’ossessione è l’ultima difesa di chi non è stato scelto | Sonia Bruganelli riposta una frase del compagno Angelo Madonia La frecciatina a Lucio Presta?

Sonia Bruganelli ha commentato duramente le affermazioni di Angelo Madonia, definendole “l’ultima difesa di chi non è stato scelto”. La sua replica arriva in risposta a una frase del compagno, che aveva criticato Lucio Presta. Bruganelli ha deciso di intervenire dopo aver letto quanto scritto da Presta nella sua autobiografia e le dichiarazioni di Marco Salvati a Fanpage, che hanno acceso la polemica.

Dopo quanto scritto da Lucio Presta nella propria autobiografia e le dichiarazioni rilasciate da Marco Salvati a Fanpage, per Sonia Bruganelli è il momento di rompere il silenzio. Nessuna dichiarazione esplicita in realtà. Piuttosto, stories sui social che sembrano riferirsi proprio a quanto emerso nelle ultime ore. Presta, lo ricordiamo, ha scritto nel proprio libro di aver fatto a Paolo Bonolis l'elenco dei presunti amanti di Bruganelli, ai tempi ancora sua moglie, e Salvati – storico collaboratore del conduttore tv – ha confermato le parole dell'agente: "Quando Presta scrive che tutti sapevano, lo fa perché è vero: tutti sapevano.

