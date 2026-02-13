Matias Soulé ha spiegato di aver scelto di lasciare la Juventus per approdare alla Roma perché voleva solo questa squadra, una decisione che considera “fantastica”. L’attaccante argentino ha raccontato anche le emozioni di giocare con Paulo Dybala, descrivendo il feeling in campo come “speciale”.

Matias Soulé ha parlato al podcast della Roma. Di seguito le dichiarazioni del talento argentino ex Juventus. ULTIMISSIME JUVENTUS SU ROMA – «È molto diversa dalle altre città. Come ho detto, è molto simile all'Argentina. Qui hai tutto. Il rapporto tra la Roma e gli argentini. forse è diverso rispetto ad altre nazionalità. Poi c'è anche il clima. Credo sia una delle città migliori del mondo» VISSUTO IN CONVITTO? – «Sì, nel convitto. Essendo di Mar del Plata, quando ero al Vélez, a Buenos Aires, ho vissuto nel convitto per quattro anni.

Soulé rivela sull'addio alla Juve: «Volevo venire solo alla Roma, è stata una scelta fantastica. Giocare con Dybala? Ecco cosa si prova»

