Dopo la partita contro l’Inter, l’allenatore dell’Atalanta, Palladino, ha commentato l’andamento del match. Pur avendo perso, ha evidenziato come giocare alla pari contro una squadra importante rappresenti un passo avanti nel percorso di crescita della squadra. Le sue parole riflettono un atteggiamento positivo e una visione realista, sottolineando l’importanza di affrontare sfide di livello elevato per migliorarsi.

Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta in casa contro l'Inter. Le sue dichiarazioni. A DAZN nel post-partita di Atalanta Inter, Raffaele Palladino ha analizzato così la sconfitta patita per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. PAROLE – «Abbiamo fatto un piano gara diverso dal solito. Potevamo essere più bravi nella gestione palla. Nel primo tempo siamo stati un po' sterili. Nel secondo tempo ho chiesto ai ragazzi qualcosa in più e abbiamo fatto meglio. Il rammarico è aver preso il gol in un buon momento nostro. Ci abbiamo provato fino alla fine con tutte le nostre armi.

Palladino guarda il bicchiere mezzo pieno: «Questa partita, giocata alla pari contro una grande squadra, ci farà crescere. Siamo soddisfatti del nostro percorso»

