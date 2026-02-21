Sociale TisoAccademia IC | Pensioni in Italia tra incertezze e riforme

Tiso dell’Accademia IC ha spiegato che le pensioni italiane sono a rischio a causa di una popolazione in invecchiamento, di lavori temporanei e di un progressivo calo delle nascite. La mancanza di riforme chiare e tempestive peggiora la situazione, lasciando incertezza ai lavoratori più giovani e agli anziani. La questione delle pensioni resta centrale per il futuro del Paese, con un occhio alle nuove generazioni. La discussione prosegue sui prossimi passi da compiere.

Pensioni e futuro: la sfida della sostenibilità tra demografia, lavoro precario e patto generazionale”. “Il tema delle pensioni è uno dei più discussi e delicati dei nostri tempi. In un contesto segnato da cambiamenti demografici, precarietà lavorativa e trasformazioni del mercato del lavoro, il futuro previdenziale preoccupa non solamente chi è vicino alla pensione, ma anche – e forse soprattutto – le giovani generazioni. L’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, ma anche uno di quelli con il più basso tasso di natalità. Questo squilibrio mette sotto pressione il sistema previdenziale pubblico, basato in gran parte sul principio di solidarietà tra generazioni: chi lavora oggi paga le pensioni di chi è già in quiescenza.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Anziani e servizi, Italia a due velocità” In Italia, anziani e servizi sociali continuano a mostrare differenze evidenti tra Nord e Sud.

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Bambini in orfanotrofi fenomeno delicato e complesso”L'attenzione ai bambini ospiti di orfanotrofi richiede un approccio attento e responsabile.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.