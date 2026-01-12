Sociale TisoAccademia IC | Bambini in orfanotrofi fenomeno delicato e complesso

L'attenzione ai bambini ospiti di orfanotrofi richiede un approccio attento e responsabile. Investire nelle famiglie e promuovere alternative agli istituti rappresenta un passo fondamentale per tutelare i minori più vulnerabili e garantire un futuro più stabile e solidale. La tutela dei diritti infantili deve essere al centro di politiche sociali che favoriscano ambienti di crescita sereni e sostenibili.

Investire nelle famiglie e nelle alternative agli istituti: una sfida per proteggere i bambini più vulnerabili e il futuro della società. “ Nel mondo si stima che oltre due milioni di bambini vivano all’interno di orfanotrofi o istituti residenziali. È un dato che colpisce non solo per la sua dimensione, ma anche per ciò che rappresenta: milioni di minori che crescono lontano da un contesto familiare stabile, spesso in condizioni di vulnerabilità emotiva, educativa e sociale. E l’Europa centrale e orientale è una delle aree più interessate da questo fenomeno: in molti Paesi dell’area, infatti, la tradizione dell’istituzionalizzazione è ancora radicata e i sistemi di welfare faticano a sostenere le famiglie in difficoltà, che spesso vedono l’istituto come l’unica soluzione possibile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

