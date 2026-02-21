SMCV assolto il narcos dal reato di evasione

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto Francesco Iannone, noto come “Pippetto”, da un'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Il 54enne di Arienzo era stato accusato di aver tentato di fuggire, ma la decisione si basa sulla mancanza di prove concrete. L’avvocato Vittorio Fucci ha difeso con successo il suo cliente, evidenziando che non ci sono elementi sufficienti per condannarlo. La sentenza mette fine a una vicenda che aveva suscitato molte discussioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell'Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto narcotrafficante Francecso Iannone, 54 anni di Arienzo, alias " Pippetto", imputato di evasione dagli arresti domiciliari con l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale. In particolare la Procura di Santa Maria Capua Vetere contestava allo Iannone di aver violato la misura cautelare degli arresti domiciliari in Mondragone, concessagli dopo la scarcerazione disposta dal Gup del Tribunale di Napoli, su accoglimento dell'istanza dell'Avvocato Vittorio Fucci, nell'ambito del procedimento di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, tra la Valle Caudina e la Valle di Suessola, riconducibile al gruppo dei Piscitelli alias "Cerviari" di San Marco Trotti.