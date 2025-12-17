Open Arms | Salvini assolto definitivamente dalla Cassazione Il ministro | Difendere i confini non è reato Meloni | Applauso dal Senato

La Cassazione ha confermato l'assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms, riaffermando il suo diritto di difendere i confini nazionali. Il ministro si detta soddisfatto, sottolineando che tutelare i confini non costituisce reato. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con Meloni che riceve applausi dal Senato, mentre il verdetto chiude definitivamente una spinosa vicenda giudiziaria.

