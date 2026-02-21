SmackDown 20.022026 Il campione guarda dall’alto
Drew McIntyre si trova in una suite di lusso mentre lo show di SmackDown si svolge dalla Amerant Bank Arena di Sunrise, Florida. La serata vede numerosi incontri di qualificazione per l'Elimination Chamber, sia maschile che femminile. Tra i momenti più attesi, lo scontro tra Giulia e Rhea Ripley nel main event. La presenza del campione in una posizione elevata ha attirato l’attenzione di molti fan presenti allo spettacolo. La serata prosegue con diverse sfide in programma.
Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dalla Amerant Bank Arena di Sunrise, Florida. Una puntata ricca di qualifier per l’Elimination Chamber sia maschile che femminile, con Drew McIntyre che osserva lo show da una suite di lusso e il confronto tra Giulia e Rhea Ripley nel main card. Lo show si apre con immagini dal backstage dei vari protagonisti della serata: le campionesse tag femminili Rhea Ripley e Iyo Sky (che passano davanti alla misteriosa cassa apparsa a Raw), la campionessa femminile degli Stati Uniti Giulia insieme a Kiana James, Charlotte Flair e Alexa Bliss, Nia Jax e Lash Legend, Damian Priest e R-Truth, il campione degli Stati Uniti Carmelo Hayes e Trick Williams. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
