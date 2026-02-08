SmackDown 06.022026 Niente sarà più come prima

Questa sera a Charlotte, lo Spectrum Center ha ospitato un episodio di SmackDown che ha lasciato i fan senza parole. La serata è stata ricca di colpi di scena e momenti intensi, con match che hanno visto protagonisti alcuni dei wrestler più noti della federazione. La tensione tra le superstar è salita alle stelle, promettendo un futuro tutto da scoprire. Niente sarà più come prima, annunciano gli organizzatori, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nei prossimi incontri.

Benvenuti all'analisi dello SmackDown andato in scena dallo Spectrum Center di Charlotte, North Carolina. Primo episodio dopo la Royal Rumble, una puntata densa di conseguenze e con i primi qualifying match per l'Elimination Chamber, oltre alla resa dei conti tra Cody Rhodes e il campione WWE Drew McIntyre. Lo show si apre con un recap video della Royal Rumble. Il campione WWE Drew McIntyre fa il suo ingresso, ma Cody Rhodes lo aggredisce durante la camminata verso il ring, sbattendolo contro il paletto e la barricata e facendolo volare oltre la stessa. La sicurezza e i produttori intervengono per separarli, mentre McIntyre si dà alla fuga lungo la rampa.

