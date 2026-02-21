Skicross da sogno per l’Italia Tomasoni d’argento Il bacio al cielo per Matilde

Federico Tomasoni di Castione della Presolana si è laureato vicecampione olimpico nello skicross a Livigno, conquistando la quarta medaglia per l’Italia a Milano Cortina 2026. Il 28enne ha affrontato una gara intensa, superando avversari agguerriti e mantenendo un ritmo costante fino alla bandiera a scacchi. La sua prestazione ha emozionato gli appassionati di sport invernali, che hanno seguito con attenzione ogni sua mossa durante la finale. La medaglia d’argento rappresenta un risultato di rilievo per l’atleta e il team italiano.

Un'altra medaglia bergamasca alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la quarta. Federico Tomasoni, 28enne di Castione della Presolana, ha vinto l'argento nella finale dello skicross sulla pista di Livigno. Un piazzamento arrivato al fotofinish, con il secondo posto confermato per 2 centimetri d'anticipo rispetto allo svizzero Alex Fiva, medaglia di bronzo. Al termine della gara, sabato 21 febbraio, l'atleta ha mandato un bacio verso il cielo in ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi, sciatrice tragicamente morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamento di gigante in Val Senales.