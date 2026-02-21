LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | LEGGENDARIIIIIIII!!! ORO DEROMEDIS ARGENTO TOMASONI! GLORIA ITALIA!

Federico Tomasoni ha conquistato il suo primo podio in Coppa del Mondo, portando l’Italia a una medaglia d’argento in occasione delle Olimpiadi 2026. La gara di skicross si è svolta in mattinata, con Tomasoni che ha superato avversari esperti su un tracciato tecnico e impegnativo. La vittoria di De Roedis ha fatto grande festa tra gli italiani, che hanno assistito a un risultato storico. La competizione continua, con nuove sfide in arrivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Federico Tomasoni non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo. Era il fidanzato della compianta ed indimenticata Matilde Lorenzi. 13.28 Simone Deromedis era già stato campione del mondo nel 2023. Siamo già di fronte ad un mito dello sport italiano. E ha solo 25 anni.L’Italia non vinceva un titolo olimpico individuale con uomo da Giuliano Razzoli nello slalom di sci alpino nel 2010. 13.25 Bronzo dunque a Fiva, quarto Furuno. 13.23 Simone Deromedis ha dominato: era il più forte in partenza, è scappato subito via e l’hanno rivisto solo all’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: SIAMO SU PLUTONE! ORO DEROMEDIS, ARGENTO TOMASONI!

LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Deromedis e Tomasoni eliminano Howden!Durante la gara di skicross alle Olimpiadi 2026, Deromedis e Tomasoni hanno eliminato Howden, che aveva iniziato in testa.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.