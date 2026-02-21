Skicross da sogno | oro per Deromedis e argento per il bergamasco Federico Tomasoni con Matilde sul casco e nel cuore

Simone Deromedis vince l'oro nello skicross, mentre Federico Tomasoni conquista l'argento. La vittoria di Deromedis arriva grazie a una partenza veloce e a una strategia efficace, mentre Tomasoni si distingue per la tenacia nelle curve. Federico, originario di Bratto, indossa il casco con il nome di Matilde, sua figlia. La competizione si è disputata su un percorso tecnico e impegnativo, con i due atleti che hanno dato il massimo.

OLIMPIADI. Doppietta Italia nello Skicross, oro per Simone Deromedis e argento per il bergamasco di Bratto Federico Tomasoni. L'Italia domina nello Skicross maschile a Livigno. Oro per Deromedis e argento per il bergamasco Federico Tomasoni. Federico ha conquistato l'argento olimpico con in testa un casco molto particolare, con disegnato un sole. Il sole, simbolo della fondazione con il nome di Matilde Lorenzi, sua fidanzata, morta sugli sci il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamento di gigante in Val Senales. Federico Tomasoni trattiene a stento le lacrime pensando alla fidanzata Matilde Lorenzi: «Le favole esistono».