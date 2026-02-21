Deromedis oro nello skicross a Milano Cortina Tomasoni favola d’argento con dedica a Matilde Lorenzi
Federico Deromedis ha vinto un oro nello skicross a Milano Cortina, portando a casa il primo oro italiano in questa disciplina ai Giochi invernali. La gara si è svolta sotto una fitta nevicata a Livigno, dove l’atleta ha saputo gestire la pressione e superare gli avversari. Tomasoni, invece, ha conquistato un argento, dedicando il podio a Matilde Lorenzi, una sua compagna di squadra che lo ha sostenuto durante la preparazione. La vittoria rappresenta un momento storico per lo sport italiano.
Magia Deromedis, chi è Federico Tomasoni e perché il suo argento vale più di una medaglia. Sotto la fitta nevicata di Livigno, l’Italia firma una pagina senza precedenti alle Olimpiadi Milano Cortina nello skicross olimpico. Oro a Simone Deromedis, argento a Federico Tomasoni. Una doppietta che non si era mai vista ai Gioch i in questa disciplina, entrata nel programma olimpico solo a Vancouver 2010. Ma se la vittoria di Deromedis è la consacrazione di un campione – già iridato a Bakuriani 2023 e quinto a Pechino 2022 – l’argento di Tomasoni è una storia che supera lo sport. Sul casco del bergamasco c’è un sole. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Olimpiadi Milano Cortina, 10ª medaglia d’oro per l’Italia: Simone Deromedis vince nello skicross, argento a Federico Tomasoni - VIDEOSimone Deromedis ha conquistato la decima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina, vincendo nello skicross.
Milano-Cortina, doppietta nello ski cross! Oro Deromedis e argento TomasoniSimone Deromedis ha vinto l’oro nello ski cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, mentre Federico Tomasoni ha conquistato l’argento.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Come nelle favole! Deromedis e Tomasoni, oro e argento da leggenda: rivivilo!; Deromedis trionfa a Livigno davanti a Tomasoni: epica doppietta azzurra nello ski cross maschile; Simone Deromedis e l'impresa a Milano Cortina: è oro nel ski cross!; Olimpiadi, ski cross, doppietta Italia: oro Deromedis, argento Tomasoni.
Milano-Cortina 2026: oro per Deromedis e argento per Tomasoni nello skicrossrB.,u001d\u001b?u000e3T [u000b??u0011?x?T?'K?Fu0011mx*u000f??Ou?u0006???I!?.,?j?#u001bENPk%3? {??????S?u0005 Qe^+!?????u001c?ty?e8u0003u001b?u0010??u000b?u0007?BNUXF,u001au0016u0015K??? f ???f??`X?g2? ... sportmediaset.mediaset.it
Dallo skicross il decimo oro azzurro con Deromedis, argento TomasoniOlimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: a Livigno la storica doppietta nel free style dei due ragazzi italiani che poi si abbracciano sulla neve ... panorama.it
MILANO CORTINA | Casco speciale di Tomasoni in ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi. L'azzurro dello skicross e l'omaggio alla sciatrice morta. "Sarai per sempre il mio sole" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/ - facebook.com facebook
Federico Tomasoni, argento nello Ski cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ha corso con il casco con una dedica-ricordo speciale. Perché Tomasoni è il fidanzato di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamen x.com