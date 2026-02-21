Ski cross azzurro a Milano-Cortina oro Deromedis e argento Tomasoni

Simone Deromedis e Federico Tomasoni hanno portato a casa medaglie d’oro e d’argento nello ski cross a Livigno, causando grande entusiasmo tra gli appassionati italiani. Deromedis ha dominato la gara, mentre Tomasoni si è piazzato subito dietro, confermando la buona forma degli azzurri in questa disciplina. Con questa doppietta, l’Italia raggiunge 29 medaglie complessive ai Giochi di Milano-Cortina. La competizione ha visto sfide intense sui tracciati innevati, coinvolgendo i migliori atleti internazionali.

Doppietta a Livigno e Italia che sale a 29 medaglie LIVIGNO - Salgono a 29 le medaglie per l'Italia, dopo una finale da sogno nello ski cross maschile: Simone Deromedis domina e conquista la medaglia d'oro, argento invece per Federico Tomasoni che chiude alle spalle del compagno. La gara inizia subito col piede giusto per gli azzurri, visto che Deromedis scappa via e si costruisce quasi un secondo di vantaggio, salvo poi doversi difendere dal rientro dello svizzero Alex Fiva. Quest'ultimo insegue a lungo l'azzurro, poi però arriva il debordante rientro di Tomasoni: l'azzurro rimonta e chiude secondo al fotofinish, dedicando un risultato storico alla compianta fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell'ottobre 2024.