Milano Cortina doppia medaglia al freestyle ski cross | oro per Deromedis e argento per Tomasoni

Deromedis e Tomasoni hanno portato a casa due medaglie nella gara di freestyle ski cross a Milano Cortina, il primo conquistando l’oro, il secondo l’argento. La competizione si è svolta sul tracciato montano, dove i due atleti hanno dato spettacolo. Deromedis ha superato gli avversari con una corsa veloce e precisa, mentre Tomasoni ha mostrato grande determinazione fino all’ultima discesa. La loro prestazione ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di sport invernali.
Gara da record per Tomasoni e Doromedis che conquistano l'argento e l'oro nella stessa gara a Milano Cortina, nel freestyle ski cross Una gara dall'esito straordinario: doppia medaglia nella disciplina di freestyle ski cross a Milano Cortina. Simone Doromedis ha vinto l'oro con una gara straordinaria condotta al fianco di un altro azzurro sensazionale che ha guadagnato l'argento, Federico Tomasoni. Con questa gara l'Italia ottiene un oro dopo qualche giorno di stallo e arriva a ben 10 medaglie dorate, domani l'ultima giornata di Milano Cortina ma nel frattempo oggi sono attese altre gare.
