Docente pendolare aggredita verbalmente sul treno delle 5 | 22 da un controllore

Da casertanews.it 9 feb 2026

Questa mattina, una docente pendolare è stata aggredita verbalmente da un controllore sul treno delle 5:22, che percorre la tratta tra Villa Literno e Campoleone. L’episodio si è verificato in orario di punta, creando sconcerto tra i passeggeri e sollevando ancora una volta il problema del rispetto e della buona educazione sui mezzi pubblici.

Un episodio di grave inciviltà e abuso verbale si è verificato nelle prime ore di questa mattina sul treno regionale delle 5:22, in servizio sulla tratta Villa Literno–Campoleone, convoglio utilizzato quotidianamente da decine di pendolari, in gran parte insegnanti e lavoratori della scuola.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

