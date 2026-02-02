Tenta di afferrarle il volto infermiera aggredita al Poliambulatorio 6 giorni di prognosi

Venerdì scorso, un’operatrice sanitaria del Poliambulatorio di Veroli è stata aggredita da un uomo che ha tentato di afferrarle il volto. L’episodio è avvenuto durante l’orario di lavoro, e l’infermiera ha riportato una prognosi di sei giorni. La polizia ha già avviato le indagini per identificare il responsabile.

Il grave episodio è avvenuto nel presidio medico di Veroli. L'operatrice sanitaria è finita al pronto soccorso ancora sotto choc Attimi di terrore venerdì scorso presso il Poliambulatorio di Veroli, teatro di una violenta aggressione ai danni di un’operatrice sanitaria. Un’infermiera è finita al Pronto Soccorso con sei giorni di prognosi dopo essere stata assalita da un utente all’interno della struttura. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 13.00. Un uomo – secondo quanto riferito, soggetto non nuovo a simili intemperanze – ha fatto irruzione nell’ambulatorio di neurologia urlando. L'utente pretendeva di effettuare il cambio del medico di base, nonostante gli uffici preposti fossero ormai chiusi al pubblico dalle 12.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

