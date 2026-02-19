Sinner sorpreso dall'ottimo Mensik | Jannik fuori ai quarti di finale a Doha

Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik nei quarti di finale a Doha, a causa di una prestazione molto solida del giovane ceco. Il match si è deciso in tre set, con Mensik che ha sfruttato alcune ingenuità di Sinner. Il tennista italiano ha faticato a trovare il ritmo giusto, commettendo troppi errori non forzati. In campo, Mensik ha mostrato grande determinazione, vincendo punti importanti nei momenti decisivi. La sconfitta interrompe la corsa di Sinner nel torneo qatariota.