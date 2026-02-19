Sinner sorpreso dall'ottimo Mensik | Jannik fuori ai quarti di finale a Doha
Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik nei quarti di finale a Doha, a causa di una prestazione molto solida del giovane ceco. Il match si è deciso in tre set, con Mensik che ha sfruttato alcune ingenuità di Sinner. Il tennista italiano ha faticato a trovare il ritmo giusto, commettendo troppi errori non forzati. In campo, Mensik ha mostrato grande determinazione, vincendo punti importanti nei momenti decisivi. La sconfitta interrompe la corsa di Sinner nel torneo qatariota.
Jannik Sinner è stato sconfitto da Jakub Mensik nei quarti di finale del torneo di Doha. Gran prova del ceco contro l'azzurro meno lucido del solito.🔗 Leggi su Fanpage.it
ATP Doha 2026, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ai quarti di finale. Jakub Mensik sulla strada dell’azzurroCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno conquistato i quarti di finale all’ATP di Doha 2026, dopo aver superato i rispettivi avversari negli ottavi.
Sinner-Mensik in diretta all’ATP Doha, quarti di finale LIVE: l’orario d’inizio, chi vince affronta FilsJannik Sinner affronta oggi Mensik nei quarti di finale dell’ATP Doha, dopo aver superato con successo le prime due sessioni del torneo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Sinner-Machac 6-1 6-4, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il ceco e approda agli ottavi di finale; LIVE Sinner-Popyrin 6-3 7-5, ATP Doha 2026 in DIRETTA: prova solida dell’azzurro che accede ai quarti di finale.
Sinner-Mensik, quando si gioca oggi: orario, dove vederla in tv e i precedentiJannik Sinner, numero 2 della classifica ATP, affronta nei quarti del torneo di Doha Jakub Mensik numero 16 al mondo ... fanpage.it
Sinner: Le sconfitte sono solo un momento. Non mi monto la testa quando vincoSinner, Tennis - Interviste | L'azzurro dopo la vittoria: Il tennis per me sarà sempre al primo posto. Ma anche noi viviamo emozioni ... ubitennis.com
Ultime Notizie Jannik Sinner Ha Sorpreso Il Mondo Dello Sport Impegnandosi Ad Aiutare I Bambini Svantaggiati Ad Accedere All’istruzione E Allo Sport. Ha Dichiarato: “questa È Una Vittoria Che Vale Più Di Qualsiasi Trofeo O Medaglia”. Questo Gesto Gen facebook
Doha, Sinner pescatore a sorpresa: Alcaraz, Medvedev e Rublev lo festeggiano x.com