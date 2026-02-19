LIVE Sinner-Mensik ATP Doha 2026 in DIRETTA | Alcaraz perde il primo set con Khachanov! Dopo tocca all’azzurro

Il match tra Sinner e Mensik a Doha 2026 si svolge sotto i riflettori, dopo che Alcaraz ha perso il primo set contro Khachanov. La causa di questa sorpresa sta nel forte gioco del russo, che ha messo sotto pressione lo spagnolo fin dai primi scambi. Khachanov ha conquistato il set 7-6 (3), dimostrando grande solidità. Ora tocca a Sinner, pronto a rispondere agli attacchi del suo avversario. La partita prosegue con intensità e attesa cresce tra gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 Il primo set della sfida tra il russo e lo spagnolo è abbastanza sorprendente, con Khachanov che gioca un grande tennis e si premia vincendo il parziale 7-6 (3). Vediamo se Alcaraz riuscirà nella rimonta o se l'ex numero 8 continuerà a fare bene. 18.06 Buonasera amici di OA Sport. E' in corso il primo set tra Alcaraz e Khachanov, sono 3-3. A seguire Sinner-Mensik. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e Jakub Mensik, tennista ceco classe 2005, valido per i quarti di finale dell' ATP 500 di Doha, primo torneo del circuito che l'italiano gioca dall'inizio della stagione, senza contare l'Australian Open appena concluso con il nostro fenomeno che è uscito in semifinale contro il serbo Novak Djokovic.