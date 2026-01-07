Il fatto del giorno | capotreno aggredito a Imperia oggi scatta lo sciopero regionale | Video

Da ilsecoloxix.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene uno sciopero regionale in risposta all'aggressione di un capotreno avvenuta a Imperia il 5 gennaio scorso sul treno Intercity 1537 Ventimiglia-Milano. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i pendolari e le autorità, evidenziando la necessità di interventi per garantire la sicurezza del personale ferroviario. La protesta si svolge in un contesto di crescente attenzione ai temi della tutela dei lavoratori e della sicurezza sui mezzi pubblici.

L'episodio si è verificato a Imperia lo scorso 5 gennaio sul treno Intercity 1537 Ventimiglia-Milano. L’astensione riguarderà il personale dei convogli Intercity. Leggi di più online e sul quotidiano de Il Secolo XIX. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

il fatto del giorno capotreno aggredito a imperia oggi scatta lo sciopero regionale video

© Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: capotreno aggredito a Imperia, oggi scatta lo sciopero regionale | Video

Leggi anche: Tenta di sedare una rissa, capotreno colpito con una bottiglia rotta a Imperia: domani scatta lo sciopero

Leggi anche: Imperia, aggressione a capotreno con cocci di bottiglia: l’8 gennaio sciopero regionale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il fatto del giorno: capotreno aggredito a Imperia, scatta lo sciopero regionale; Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno; Capotreno ucciso, il pm: 'Omicidio commesso per motivi abietti'; Capotreno aggredito sull’Intercity. Ferito in servizio, interviene la Polfer.

fatto giorno capotreno aggreditoAggressione al capotreno, pendolari del Ponente sul piede di guerra: “Subito vigilantes e tornelli” - Lopes: “Stazioni e convogli più pericolosi, ma solo grazie a noi nel capoluogo c’è ancora un ... ilsecoloxix.it

fatto giorno capotreno aggreditoAggredito un capotreno sulla tratta Genova–Ventimiglia, scatta lo sciopero del personale ferroviario - Violenta lite a bordo di un Intercity: ferito alla mano il ferroviere, 30 giorni di prognosi. riviera24.it

fatto giorno capotreno aggreditoCapotreno aggredito in Liguria, sindacati proclamano sciopero - Milano, intervenuto ieri per tentare di sedare una lite tra due passeggeri all'interno di uno scompartimento, poco prima dell'arrivo alla stazione di Imper ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.