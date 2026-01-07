Il fatto del giorno | capotreno aggredito a Imperia oggi scatta lo sciopero regionale | Video

Oggi si tiene uno sciopero regionale in risposta all'aggressione di un capotreno avvenuta a Imperia il 5 gennaio scorso sul treno Intercity 1537 Ventimiglia-Milano. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i pendolari e le autorità, evidenziando la necessità di interventi per garantire la sicurezza del personale ferroviario. La protesta si svolge in un contesto di crescente attenzione ai temi della tutela dei lavoratori e della sicurezza sui mezzi pubblici.

L'episodio si è verificato a Imperia lo scorso 5 gennaio sul treno Intercity 1537 Ventimiglia-Milano. L'astensione riguarderà il personale dei convogli Intercity.

Aggredito un capotreno sulla tratta Genova–Ventimiglia, scatta lo sciopero del personale ferroviario - Violenta lite a bordo di un Intercity: ferito alla mano il ferroviere, 30 giorni di prognosi. riviera24.it

Capotreno aggredito in Liguria, sindacati proclamano sciopero - Milano, intervenuto ieri per tentare di sedare una lite tra due passeggeri all'interno di uno scompartimento, poco prima dell'arrivo alla stazione di Imper ... msn.com

È durata poco più di un giorno la fuga di Marin Jelenic, il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno stroncato lunedì da una coltellata all’addome alla stazione di Bologna. Per circa 27 ore gli investigatori della Squadra Mobile e della Polfer hanno lav - facebook.com facebook

Chi è Marin Jelenic, il killer del capotreno di Bologna: lo stesso giorno ha tentato il furto in un supermercato x.com

