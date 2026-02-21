Simone Deromedis non è finita! La Coppa del Mondo è ancora possibile! Serve la rimonta su Howden

Simone Deromedis ha battuto Howden in una gara decisiva, mantenendo viva la speranza di conquistare la Coppa del Mondo. La sua vittoria a Livigno, dove ha dominato tutte le manche a eliminazione diretta, ha riaperto le possibilità di classifica generale. Dopo un ottimo tempo nel round di partenza, il trentino ha affrontato con determinazione le sfide successive. Ora, la corsa alla coppa continua, e tutto può ancora succedere.

Simone Deromedis si è laureato Campione Olimpico di skicross, inscenando un autentico dominio sulle nevi di Livigno: dopo aver siglato il nono tempo nel seeding round, il trentino ha dominato tutti i turni a eliminazione diretta e ha trionfato in maniera perentoria, conquistando la prima medaglia d’oro della storia per l’Italia dello sci freestyle ai Giochi. Apoteosi per il 25enne, protagonista della doppietta da urlo con Federico Tomasoni e già entrato nel mito dello sport tricolore, considerando anche la sua affermazioni ai Mondiali 2023. Siamo al cospetto di un vero e proprio fenomeno di questa disciplina, che meritatamente si è regalato la consacrazione a cinque cerchi e che nella giornata odierna ha regalato anche il decimo titolo al Bel Paese a Milano Torino 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Simone Deromedis eliminato a San Candido, Howden firma il bis e allunga in Coppa del Mondo

Skicross, Simone Deromedis si difende ad Arosa e resta in testa alla Coppa del Mondo! Howden vinceA Arosa si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.