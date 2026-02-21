Simone Deromedis non è finita! La Coppa del Mondo è ancora possibile! Serve la rimonta su Howden
Simone Deromedis ha battuto Howden in una gara decisiva, mantenendo viva la speranza di conquistare la Coppa del Mondo. La sua vittoria a Livigno, dove ha dominato tutte le manche a eliminazione diretta, ha riaperto le possibilità di classifica generale. Dopo un ottimo tempo nel round di partenza, il trentino ha affrontato con determinazione le sfide successive. Ora, la corsa alla coppa continua, e tutto può ancora succedere.
Simone Deromedis si è laureato Campione Olimpico di skicross, inscenando un autentico dominio sulle nevi di Livigno: dopo aver siglato il nono tempo nel seeding round, il trentino ha dominato tutti i turni a eliminazione diretta e ha trionfato in maniera perentoria, conquistando la prima medaglia d’oro della storia per l’Italia dello sci freestyle ai Giochi. Apoteosi per il 25enne, protagonista della doppietta da urlo con Federico Tomasoni e già entrato nel mito dello sport tricolore, considerando anche la sua affermazioni ai Mondiali 2023. Siamo al cospetto di un vero e proprio fenomeno di questa disciplina, che meritatamente si è regalato la consacrazione a cinque cerchi e che nella giornata odierna ha regalato anche il decimo titolo al Bel Paese a Milano Torino 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Simone Deromedis: Non pensavo di vincere, meglio di così non poteva andare! Il meteo ha cambiato tuttoSimone Deromedis è il nuovo Campione Olimpico di skicross, quattro anni dopo il quinto posto ai Giochi di Beijing 2022 e tre anni dopo il titolo mondiale ... oasport.it
Italia da sogno nello ski cross: oro a Simone Deromedis, argento a Federico TomasoniIl trentino ha fatto la gara che voleva: in testa dall’inizio alla fine. Il bergamasco secondo al photofinish, con un sole sul casco che ricorda la fidanzata Matilde Lorenzi, morta un anno e mezzo fa ... editorialedomani.it
Doppietta storica per gli azzurri nello #SkiCross. Nelle immagini la gioia di Simone Deromedis (oro) e Federico Tomasoni (argento) che ha gareggiato con un casco con il sole dedicato alla sua fidanzata Matilde Lorenzi, morta in allenamento nel 2024. Ricerc - facebook.com facebook
L’Italia domina lo ski cross! Un grande trionfo per la nostra squadra maschile: Simone Deromedis conquista l’oro con una vittoria schiacciante, mentre Federico Tomasoni si aggiudica l’argento x.com