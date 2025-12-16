Skicross Simone Deromedis si difende ad Arosa e resta in testa alla Coppa del Mondo! Howden vince

A Arosa si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo una fase di difficoltà su un tracciato breve e meno impegnativo rispetto a quelli precedenti, Simone Deromedis si è difeso bene, mantenendo la leadership della classifica generale, mentre Howden ha conquistato la vittoria.

© Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis si difende ad Arosa e resta in testa alla Coppa del Mondo! Howden vince Dopo essersi scatenato su una pista tecnica, lunga, esigente, ricca di curve e di salti come quella di Val Thorens, Simone Deromedis ha faticato a esprimere tutta la propria classe su un tracciato breve, privo di particolari difficoltà, avaro di salti e caratterizzato da una sola curva degna di questo nome come quella di Arosa, dove è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto la prima gara sulle nevi francesi e aver chiuso la seconda prova in terra transalpina, il fuoriclasse trentino ha portato a casa un’importantissima quinta piazza nella Classica in notturna andata in scena nella località svizzera. Oasport.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: Deromedis alla prova su una pista breve - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici dei OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova di Ski Cross maschile e femminile dalle ... oasport.it

Skicross: Deromedis in top 5 nelle qualifiche alla Coppa del Mondo di Arosa, ok Galli - Impatto positivo per Simone Deromedis con la neve di Arosa, location elvetica che ospita in queste ore la terza tappa valida per la Coppa del Mondo ... oasport.it

Simone Deromedis. HOPE DJ · WHERE HAVE YOU BEEN. Still on a high from the opener. Ready for some night action in Arosa @fedetoom #Skicross #Arosa #WorldCup #NightRace #WinterSports #FISFreestyle #AthleteLife - facebook.com facebook

Buona la prima per la squadra italiana di skicross: all’esordio in Coppa del mondo 2025/26 è subito podio per Simone Deromedis e Edoardo Zorzi. #skicross #freeski #freestyle x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.