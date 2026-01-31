Simone Deromedis torna alla vittoria | Un sollievo Si gioca tutto per millimetri alle Olimpiadi…

Simone Deromedis torna a vincere in Coppa del Mondo di skicross, disciplina che sarà protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo diverse apparizioni senza successo, il campione italiano ha conquistato un altro podio, definendolo un “sollievo”. La gara si è decisa solo negli ultimi metri, tra mille emozioni e tensioni. Deromedis ha commentato che si gioca tutto per pochi centimetri e si sente più sicuro in vista dei prossimi appuntamenti olimpici.

Simone Deromedis è tornato alla vittoria nella Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il trentino si è imposto nella gara-2 in Val di Fassa, conquistando il secondo successo stagionale dopo la stoccata di un paio di mesi fa in Val Thorens e lanciandosi così con grande ottimismo verso la rassegna a cinque cerchi (lo skicross entrerà in gioco proprio nelle battute conclusive). Settima affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante per il Campione del Mondo 2023, che ha recuperato una quarantina di punti nei confronti del canadese Reece Howden e continua così a inseguire il nordamericano nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, anche se ora il mirino è puntato chiaramente verso i Giochi.

