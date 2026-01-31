Simone Deromedis torna a vincere in Val di Fassa. Dopo un periodo di digiuno, il campione italiano si riprende la scena nello skicross, dominando la finale del Passo San Pellegrino. Con questa vittoria, il freeskier dimostra di essere in forma e pronto a puntare ancora più in alto, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Simone Deromedis ha regalato grande spettacolo sulle nevi del Passo San Pellegrino, dettando legge nella finale della gara-2 della tappa della Val di Fassa valida per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il trentino è stato titanico in due frangenti della Big Final: dopo aver superato le strutture iniziali ha ingaggiato un corpo a corpo serratissimo con il tedesco Florian Wilmsmann e il canadese Reece Howden, procedendo appaiati a tre per diversi metri e impostando poi divinamente la curva successiva per prendere la testa in solitaria; all’ultima curva è andato un po’ largo e ha prestato il fianco al sorpasso di Wilmsmann, ma è riuscito a ritrovare velocità e ha tagliato il traguardo davanti a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Deromedis si sblocca e torna a vincere nello skicross in Val di Fassa!

Sta per partire una prova importante per Simone Deromedis, che punta a conquistare un buon risultato nel live di skicross in Val di Fassa.

La tappa di skicross in Val di Fassa è partita con un giorno di ritardo a causa del maltempo.

