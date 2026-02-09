I brani e le curiosità per conoscere gli artisti meno noti di Sanremo 2026

Questa sera si apre il festival di Sanremo 2026 e tra i tanti nomi in gara ci sono anche artisti meno noti. La serata offre l’occasione di scoprire chi sono Bambole di Pezza, Eddie Brock, Maria Antonietta & Colombre, Nayt e Sayf. Ognuno di loro porta in scena brani che raccontano il proprio stile e le tematiche che affrontano. È un modo per capire meglio il panorama musicale emergente e le nuove voci che si affacciano sulla scena.

Articolo. Viaggio tra big e outsider: focus su Bambole di Pezza, Eddie Brock, Maria Antonietta & Colombre, Nayt e Sayf, con brani utili per scoprire il loro stile, i temi e i percorsi S anremo si avvicina e, come ogni anno, alterna tra i suoi partecipanti storici big, come Patty Pravo o Francesco Renga, nomi già rodati del pop italiano, come Levante e Tommaso Paradiso, e anche artisti meno noti al grande pubblico, ma ben conosciuti nei settori meno mainstream della musica e che arrivano da scene diverse, con percorsi più laterali. Non sempre bastano quei tre minuti in prima serata per capire davvero chi si ha davanti e per farsi un’idea sulla discografia dell’artista. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

