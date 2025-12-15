svelati i titoli dei brani in gara a sanremo 2026

Mancano poco più di due mesi alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. In attesa di scoprire i protagonisti e le novità, sono stati finalmente svelati i titoli dei brani in gara, offrendo un'anticipazione delle emozioni che accompagneranno questa prestigiosa kermesse musicale.

Ormai mancano poco più di due mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Poche settimane fa, Carlo Conti, intervenuto durante l’edizione del Tg1 delle 13.00, aveva reso nota la rosa dei cantanti che prenderanno parte alla kermesse. Ieri, nel corso dello show in prima serata Sarà Sanremo, la competizione sembra essere ufficialmente entrata nel vivo. I trenta Big in gara, infatti, hanno svelato i titoli delle canzoni che porteranno sul palco dell’ Ariston, rivelando anche qualche piccola informazione sul loro contenuto. Durante la serata, inoltre, il direttore artistico ha decretato i quattro cantanti che si contenderanno la vittoria del circuito delle Nuove Proposte. Metropolitanmagazine.it

Sanremo 2025: svelati i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara

