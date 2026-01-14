Siderurgico di Taranto | sequestrato il convertitore dopo l’incidente mortale sul lavoro Ieri fuga di gas nell' area dell' altoforno 2

Il convertitore dell’Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto è stato sottoposto a sequestro a seguito dell’incidente mortale avvenuto recentemente. Nei giorni scorsi, si è verificata anche una fuga di gas nell’area dell’altoforno 2, evidenziando la necessità di verifiche e controlli sulla sicurezza degli impianti. La misura mira a garantire il rispetto delle normative e a prevenire futuri incidenti nel sito industriale.

È stato sequestrato il convertitore dell'Acciaieria 2 nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, dopo l'incidente mortale sul lavoro dell'altro ieri. Vittima il 46enne Claudio Salamida. —– Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d'Itria in amministrazione straordinaria: Acciaierie d'Italia in A.S. comunica che nella prima mattinata di ieri, presso l'area di lavoro relativa all'Altoforno n. 2 dello stabilimento di Taranto, sono state avviate in via precauzionale le procedure di sicurezza previste a seguito dell'attivazione dei rilevatori ambientali di monossido di carbonio (CO). Secondo quanto previsto dalle procedure, i lavoratori sono stati invitati ad allontanarsi dall'area, che è stata immediatamente messa in sicurezza.

