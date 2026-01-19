Siderurgico di Taranto | iniziate le attività per la fermata temporanea delle batterie di forni a coke attualmente attive Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria

Acciaierie d’Italia, in amministrazione straordinaria, ha avviato le operazioni di fermata temporanea delle batterie di forni a coke presso il sito siderurgico di Taranto. Questa procedura è necessaria per eseguire interventi di manutenzione sul catalizzatore dell’impianto di desolforazione dell’area sottoprodotti. L’azienda ha diffuso un comunicato ufficiale per informare sulle attività in corso, volte a garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti.

Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria comunica che, per effettuare gli interventi di manutenzione del catalizzatore dell'impianto desolforazione dell'area sottoprodotti, oggi sono iniziate le attività per la fermata temporanea delle batterie di forni a coke attualmente attive, n. 7, 8 e 12, mentre la batteria n. 9 è già ferma e in riscaldo. I forni saranno mantenuti in riscaldo al fine di preservarne l'integrità e garantirne il riavvio al termine della manutenzione, prevista per il prossimo 30 aprile. Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi di danni ad ArcelorMittal: «Ha svuotato il siderurgico di Taranto» - La causa civile avviata davanti al Tribunale di Milano per la gestione dello stabilimento: «Mai fatta la manutenzione degli impianti» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L’immagine che emerge dall’attuale situazione dello stabilimento siderurgico tarantino è ferocemente drammatica ed agghiacciante: una lenta e sfinente eutanasia industriale -evidenzia il Gruppo Territoriale M5S Taranto-. facebook

