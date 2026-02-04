Infortuni sul lavoro un anno nero | 12.710 denunce e ben 22 morti in Bergamasca

L’Inail ha reso noto che in Bergamasca nel corso dell’ultimo anno sono state presentate 12.710 denunce di infortunio sul lavoro e sono morte 22 persone. Si tratta di un aumento di quattro vittime rispetto all’anno precedente. L’edilizia rimane il settore più pericoloso, ma si registrano anche 15 incidenti mortali mentre i lavoratori si spostano, in viaggio tra casa e lavoro.

IL REPORT DELL’INAIL. Quattro vittime in più rispetto al 2024: l’edilizia resta il settore più a rischio, ma 15 incidenti mortali «in itinere». I sindacati: l’opera di prevenzione non è ancora abbastanza. Lo stillicidio è senza sosta. Prosegue anno dopo anno con minime variazioni, ma mai con un radicale cambiamento positivo, e lascia sul campo tante, troppe vittime. Sul fronte degli infortuni sul lavoro, il 2025 è stato pesante per Bergamo. Soprattutto nella contabilità più tragica, quella dei decessi: 22 persone sono uscite di casa per lavorare e non hanno fatto più rientro. Delle 22 segnalazioni presentate all’Inail, 7 riguardano decessi nell’ambito dell’attività lavorativa (in azienda, sul cantiere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Infortuni sul lavoro, un anno nero: 12.710 denunce e ben 22 morti in Bergamasca Approfondimenti su Infortuni Lavoro Infortuni sul lavoro, Inail: "In Sicilia più morti rispetto all'anno scorso" Nel primo semestre del 2025, la Sicilia registra un aumento degli infortuni mortali sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infortuni, malattie professionali, morti sul lavoro: un altro anno di occasioni mancate Nel periodo da gennaio a ottobre 2025, sono state registrate 497. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Infortuni Lavoro Argomenti discussi: Infortuni sul lavoro: l’imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità del datore in caso di macchinario non sicuro; Incidenti sul lavoro, 1.093 morti nel 2025: i dati Inail. Tra gli studenti quasi 2mila infortuni durante l’alternanza; Infortuni sul lavoro nelle costruzioni: dati e nuove sfide; Sicurezza sul lavoro, piattaforma informatica per prevenire infortuni. Lazio maglia nera per gli incidenti sul lavoro, +7,2% in un annoAumentano gli infortuni tra i lavoratori over 65, soprattutto nei settori trasporti, sanità, commercio e costruzioni. La Cgil lancia l’allarme sicurezza ... rainews.it Infortuni sul lavoro, un anno nero: 12.710 denunce e ben 22 morti in BergamascaQuattro vittime in più rispetto al 2024: l’edilizia resta il settore più a rischio, ma 15 incidenti mortali «in itinere». ecodibergamo.it Inail 2025: 8 studenti morti, 1.889 infortuni nei percorsi scuola-lavoro. Proposta una prevenzione predittiva nelle scuole Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani accoglie con profonda preoccupazione i dati Inail relativi al 2025, che - facebook.com facebook Nel 2025 i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono risultati in calo. Ma aumenta la componente degli incidenti mortali avvenuti sul percorso. "Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate x.com

