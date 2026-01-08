Il corteo dei colleghi I fiocchi neri sui volti E il grido | più sicurezza

Il corteo dei colleghi si muove silenzioso, con fiocchi neri sui volti e il passo deciso. Tra cravatte e berretti, si alternano corone di fiori e messaggi di affetto, mentre lacrime e singhiozzi sono trattenuti. Un momento di testimonianza e memoria, che esprime la richiesta di maggiore sicurezza sul lavoro e il rispetto per chi ha vissuto tragedie personali e professionali.

Le cravatte e i berretti. Le corone di fiori e i messaggi di affetto. Le lacrime e i singhiozzi trattenuti, soprattutto. I colleghi presenti, tra chi lo conosceva e chi no, sono tantissimi: in divisa da ferroviere, scioccati dall'improvvisa perdita in quel luogo che per loro dovrebbe rappresentare sicurezza, molti di loro portano sulla guancia un fiocco nero dipinto a mano, in segno di vicinanza e per ricordare Alessandro Ambrosio, il giovane capotreno di Anzola dell'Emilia – nel Bolognese – ucciso con una coltellata all'addome la sera del 5 gennaio. Ieri, oltre allo sciopero regionale di otto ore indetto indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Af dell'Emilia-Romagna, centinaia di persone si sono radunate per commemorare il giovane in piazza delle Medaglie d'Oro, proprio davanti la stazione di Bologna.

Questa mattina la deposizione di fiori ed il corteo - facebook.com facebook

