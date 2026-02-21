Sicilia nel ciclone | Meloni promette 170M€ e nuove strade per Niscemi
Il governo Meloni annuncia uno stanziamento di 170 milioni di euro e nuovi lavori per le strade di Niscemi, dopo le proteste degli abitanti. La decisione deriva dalle richieste della comunità locale, che chiede interventi concreti per migliorare le infrastrutture. Le autorità hanno pianificato di avviare i lavori entro i prossimi mesi, coinvolgendo imprese e tecnici del settore. La decisione arriva in un momento di forte tensione nella zona.
Sicilia nell’occhio del ciclone: il Governo Meloni promette una risposta complessiva a Niscemi e alle aree colpite. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha assicurato un intervento governativo massiccio e coordinato per affrontare l’emergenza nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna, con un particolare sulla situazione critica di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. L’impegno economico previsto si attesta su diverse centinaia di milioni di euro, destinati al ripristino delle infrastrutture, al sostegno delle attività economiche e alla protezione delle comunità colpite dal ciclone Harry. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La premier Meloni è in Sicilia: sopralluogo a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone HarryGiorgia Meloni visita la Sicilia per verificare i danni del ciclone Harry, che ha provocato allagamenti e crolli nelle zone di Niscemi.
