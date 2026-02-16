La premier Meloni è in Sicilia | sopralluogo a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry VIDEO

Giorgia Meloni si trova in Sicilia per visitare le zone devastate dal ciclone Harry, che ha causato allagamenti e danni alle infrastrutture. La premier, accompagnata dal responsabile della Protezione civile Fabio Ciciliano, ha effettuato un sopralluogo a Niscemi, dove le strade sono allagate e molte case sono rimaste senza energia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. Dopo un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, la premier Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso in Municipio, insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per fare un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo, come nella precedente occasione.