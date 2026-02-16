La premier Meloni è in Sicilia | sopralluogo a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. Dopo un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, la premier Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso in Municipio, insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per fare un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo, come nella precedente occasione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il presidente Meloni si trova a Niscemi per visitare le zone devastate dal ciclone Harry, che ha causato allagamenti e danni alle infrastrutture.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meloni l’africana diserta il vertice di Monaco: imbarazzo per il gelo Ue su Trump; Meloni e il futuro dell'Europa: Non c'è più tempo. Roma sembra aprire anche al superamento dell'unanimità; Meloni prepara il debutto con Merz. Vertice con i ministri: sul tavolo energia e industria; Meloni all'Assemblea dell'Unione africana: L'Italia e l'Europa non possono prescindere dall'Africa.

La premier Meloni è in Sicilia: sopralluogo a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone HarryLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni , a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta ... gazzettadelsud.it

Lettera di minacce a don Patriciello e alla premier Giorgia Meloni. Solidarietà di politica e istituzioniAl parroco del Parco Verde di Caivano e alla presidente del Consiglio sono arrivati attestati di vicinanza, dopo la diffusione della notizia di una lettere ... fanpage.it

ANSA | La premier Giorgia Meloni celebra sui social le ultime medaglie olimpiche degli azzurri ai Giochi invernali Milano Cortina. "Straordinaria Federica Brignone: un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano. Grazie a Federica e a tutti gli atl - facebook.com facebook

Chiedo: ma la premier #Meloni può decidere di far partecipare l' Italia ad un organismo privato come il Board of Peace senza un dibattito parlamentare Non conta se sia paese osservatore o membro. Non è un fatto personale far parte di un Comitato di affari p x.com