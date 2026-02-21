Sicilia corruzione | 12mila euro e fondi a rischio per Agrigento 2025

Un'inchiesta sulla corruzione mette in allarme la politica siciliana, coinvolgendo un deputato regionale e il suo commercialista. Secondo le indagini, sono stati scoperti pagamenti di 12mila euro e rischi di blocco di fondi pubblici destinati ad Agrigento nel 2025. Le indagini hanno portato all’applicazione di misure cautelari, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza delle procedure amministrative locali. La vicenda rischia di influenzare i progetti futuri nella regione.

Un’inchiesta per corruzione scuote la politica siciliana, con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di un deputato regionale e del suo commercialista. L’attenzione degli inquirenti si estende anche ai fondi destinati ad Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, con l’ipotesi di possibili illeciti nell’assegnazione e nell’utilizzo delle risorse. La Squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito, nella giornata di martedì scorso, un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico del deputato Ars Michele Mancuso e del commercialista Lorenzo Gaetano Tricoli, entrambi residenti nella provincia di Caltanissetta.🔗 Leggi su Ameve.eu Sicilia, corruzione: arresto shock per il deputato Mancuso, indagata presunta tangente di 12mila euro.Il deputato siciliano Michele Mancuso è stato arrestato questa mattina a Palermo con l'accusa di aver ricevuto una tangente di 12. L'inchiesta Nissena per corruzione, occhi anche sui fondi di Agrigento capitale italiana della cultura 2025Martedì scorso, la Polizia di Caltanissetta ha arrestato ai domiciliari il deputato Michele Mancuso e il suo commercialista Lorenzo Tricoli, coinvolti in un'inchiesta sulla corruzione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sicilia, deputato di FI Michele Mancuso ai domiciliari per corruzione; Corruzione, arrestato il deputato regionale Michele Mancuso; Sicilia, deputato di Forza Italia arrestato: preso tangenti per favorire fondi pubblici; Sicilia, ancora guai per la maggioranza: deputato regionale di FI arrestato per corruzione. Sicilia, deputato di Forza Italia Michele Mancuso agli arresti domiciliari per corruzioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Sicilia, deputato di Forza Italia Michele Mancuso agli arresti domiciliari per corruzione ... tg24.sky.it Michele Mancuso, il deputato regionale di Forza Italia arrestato per corruzioneIl caso in Sicilia: secondo la procura di Caltanissetta, il deputato forzista, adesso ai domiciliari, avrebbe ricevuto 12mila euro per favorire un'associazione, destinataria poi di 98mila euro di fond ... today.it Non si fermano gli scandali legati alla corruzione che stanno investendo la Sicilia. Ieri, infatti, il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso è stato ristretto agli arresti domiciliari per 12mila euro di fondi regionali che, secondo la Procura di Caltanisset - facebook.com facebook Sicilia, Mancuso (FI) ai domiciliari per corruzione. @saulcaia x.com