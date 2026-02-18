Sicilia corruzione | arresto shock per il deputato Mancuso indagata presunta tangente di 12mila euro

Il deputato siciliano Michele Mancuso è stato arrestato questa mattina a Palermo con l'accusa di aver ricevuto una tangente di 12.000 euro. La Guardia di Finanza ha fermato Mancuso durante un'operazione che ha portato alla scoperta di una presunta corruzione. La vicenda ha scosso la politica locale, perché si tratta di un membro di rilievo dell’Assemblea regionale. La notizia ha fatto il giro dei giornali e ha acceso i riflettori su possibili altri casi nella regione.

Ombre sulla Regione: Arrestato per Corruzione il Deputato Siciliano Michele Mancuso. Palermo, 18 febbraio 2026 – Un colpo di scena nella politica siciliana con l’arresto del deputato regionale Michele Mancuso, avvenuto questa mattina a Palermo. L’esponente di Forza Italia è stato arrestato dalla Polizia Giudiziaria su ordine della Procura di Caltanissetta con l’accusa di corruzione, per aver ricevuto, secondo le indagini, 12.000 euro in tre tranche per favorire gli interessi di un’associazione. L’arresto getta una nuova luce sulle fragilità del sistema politico regionale e riaccende il dibattito sulla lotta alla corruzione in Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu Sicilia, corruzione: ai domiciliari deputato di Forza Italia Michele MancusoIl deputato di Forza Italia Michele Mancuso è finito agli arresti domiciliari a causa di un'indagine sulla corruzione legata alla gestione dei fondi regionali siciliani. Sicilia, il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) indagato per corruzione: i pm chiedono i domiciliariIl deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) è stato indagato dalla Procura di Caltanissetta per corruzione legata a un atto contrario ai doveri d’ufficio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Corruzione, arrestato il deputato regionale Michele MancusoSecondo l'accusa il deputato forzista avrebbe ricevuto 12mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire una associazione ... msn.com Sicilia, corruzione: ai domiciliari deputato di Forza Italia Michele MancusoAssemblea Regionale Siciliana La Squadra mobile di Caltanissetta e lo Sco di Roma hanno ... msn.com NewSicilia. . #TgFlash del 13 febbraio - EDIZIONE SERA • Corruzione all'Ars, Patrizia Monterosso è stata assolta dall'accusa https://tinyurl.com/bd3v6shf • L’udienza per l’omicidio di Santo Re: l’assassino era immigrato irregolare dal 2007 https://tiny facebook