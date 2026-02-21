L' inchiesta Nissena per corruzione occhi anche sui fondi di Agrigento capitale italiana della cultura 2025

Martedì scorso, la Polizia di Caltanissetta ha arrestato ai domiciliari il deputato Michele Mancuso e il suo commercialista Lorenzo Tricoli, coinvolti in un'inchiesta sulla corruzione. La procura ha scoperto che i due avrebbero tentato di ottenere vantaggi illeciti legati ai fondi destinati ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Le indagini si concentrano sull’attribuzione di appalti pubblici e sulla gestione di risorse finanziarie. Le verifiche continuano per chiarire eventuali altri coinvolgimenti.

Martedì scorso, la Squadra mobile di Caltanissetta ha dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare ai domiciliari emessa dal gip nei confronti del deputato Ars Michele Mancuso e del suo commercialista Lorenzo Gaetano Tricoli, entrambi nisseni. L'addebito provvisorio - avevano reso noto dalla Questura di Caltanissetta - riguarda la presunta “ricezione da parte di Mancuso di una somma pari a 12.000 consegnata in tre tranche per favorire l'associazione Genteemergente, destinataria di fondi pubblici pari ad 98.000 euro, che erano stanziati con legge regionale per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Tanto fumo e poco arrosto: ecco cosa resta di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025Agrigento è stata designata come Capitale italiana della cultura 2025, un riconoscimento che avrebbe dovuto valorizzare il patrimonio e le iniziative culturali della città. Leggi anche: Capitale italiana della cultura, numero speciale della rivista “Agoghè”: in copertina c'è Agrigento Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'inchiesta Nissena per corruzione, occhi anche sui fondi di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 - AgrigentoNotizie; La cricca di Mancuso, l'assalto ai fondi di Agrigento 2025 e il misterioso Walter: Se mi venite appresso, fra tre anni alle Maldive; Strage via d’Amelio, la procura nissena si sottrae da due mesi all’obbligo di eseguire atti urgenti ordinati dal GIP; Le mani della cricca di Mancuso su Agrigento2­5 e il ruolo di Walter. Domiciliari a Michele Mancuso (FI): l’inchiesta sui fondi per gli spettacoli nel Nisseno tra 12 mila euro, 98 mila stanziati e contestazioni di truffaMichele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nell’assegnazione di fondi pubblici destinati ... lanotiziagiornale.it Inchiesta per corruzione in Sicilia, arrestato il deputato regionale di Fi MancusoArresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'assegnazione di fondi pubblici destinati a spettacoli in provincia ... ansa.it L'inchiesta nissena scoperchia il vaso di Pandora di un collaudato sistema di malaffare politico-affaristico. I 98mila euro drenati per il "Settembre Nisseno" erano solo un banco di prova. Le intercettazioni svelano l'assalto imminente al tesoretto milionario per A - facebook.com facebook