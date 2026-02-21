Sicilia ciclone Harry | SOS estate 3 assessori a confronto

Il ciclone Harry ha colpito la Sicilia, causando danni alle strutture turistiche e bloccando alcune strade principali. La forte perturbazione ha messo in crisi le attività estive, portando a interventi urgenti da parte di autorità e sindacati. Le prime stime indicano danni ingenti alle imprese locali e un rallentamento dell’economia regionale. La situazione resta critica, mentre si cercano soluzioni rapide per limitare i danni. La regione monitora attentamente l’evolversi degli eventi.

Ciclone Harry: Sicilia in Allerta, Governo e Sindacati a Confronto per Salvare l’Estate. Un’emergenza che rischia di compromettere uno dei settori vitali dell’economia siciliana. Il ciclone Harry ha lasciato un segno profondo, e la risposta immediata è stata un confronto a Palermo, sabato 21 febbraio 2026, tra il Governo regionale e le principali organizzazioni sindacali e datoriali del turismo, del commercio e dei servizi. L’obiettivo dichiarato: scongiurare un disastro economico e garantire il riavvio della stagione estiva. L’incontro, tenutosi presso la sede della Regione Siciliana, ha la partecipazione di figure chiave del mondo del lavoro e dell’amministrazione regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ciclone Harry, Salvini: “chiesto stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia”: ancora maltempo e nubifragiIl ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

Emergenza trasporti tra Messina e Catania, Sos del pendolari bloccati dopo il ciclone HarryDopo il passaggio del ciclone Harry, la tratta tra Messina e Catania si trova ancora in difficoltà.

