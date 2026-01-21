Ciclone Harry Salvini | chiesto stato d’emergenza per Calabria Sicilia e Sardegna Sicilia | ancora maltempo e nubifragi

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, dove si registrano nubifragi e allerte meteo di livello rosso e arancione. La situazione richiede attenzione e precauzioni per limitare i rischi legati alle condizioni atmosferiche avverse.

Il ciclone Harry porta una intensa fase di maltempo sull'Italia e flagella Isole e Sud: anche oggi, mercoledì 21 gennaio, è allerta meteo rossa e arancione su Sicilia, Sardegna e Calabria. Scuole chiuse in molti comuni, mareggiate e famiglie evacuate. Salvini: "Chiesto stato d'emergenza".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Allerta meteo in Sicilia, Calabria e Sardegna, scuole chiuse per maltempo: ancora nubifragi e temporali per il ciclone HarryUn’allerta meteo di livello rosso e arancione interessa Sicilia, Calabria e Sardegna a causa del passaggio del ciclone Harry.

Ciclone Harry, mareggiate e famiglie evacuate a Catania, allerta rossa e scuole chiuse in Sicilia, Sardegna e Calabria: ancora maltempo e nubifragiIl maltempo causato dal ciclone Harry prosegue sull’Italia, interessando soprattutto le regioni del Sud, tra Sicilia, Sardegna e Calabria.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Tempesta Harry: è allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna - Ancora piogge, mareggiate e venti di burrasca forte sulle regioni meridionali; Tempesta Harry, le previsioni del climatologo Betti: Piogge e mareggiate intense, seguite le allerte meteo; Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico 21 gennaio: le regioni a rischio; Impossibile partire per il freddo, turisti bloccati in Lapponia: temperature a -37°C, voli cancellati.

ciclone harry salvini chiestoLa premier Meloni: «Siamo vicini alle comunità colpite»«È stato chiesto lo stato di emergenza, per tutte e tre le regioni colpite dal maltempo», Calabria, Sicilia, Sardegna «conto che saremo veloci e solerti a intervenire in queste situazioni». Così il mi ... lanuovasardegna.it

ciclone harry salvini chiestoIl ciclone Harry non si ferma: anche oggi allerta rossa. A quanto ammontano i danniNon sembra dare tregua il maltempo nel Sud d'Italia con il ciclone Harry che continua a flagellare Sicilia, Calabria e Sardegna tra evacuazioni, ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.