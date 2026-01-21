Ciclone Harry Salvini | chiesto stato d’emergenza per Calabria Sicilia e Sardegna Sicilia | ancora maltempo e nubifragi

Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, dove si registrano nubifragi e allerte meteo di livello rosso e arancione. La situazione richiede attenzione e precauzioni per limitare i rischi legati alle condizioni atmosferiche avverse.

La premier Meloni: «Siamo vicini alle comunità colpite»«È stato chiesto lo stato di emergenza, per tutte e tre le regioni colpite dal maltempo», Calabria, Sicilia, Sardegna «conto che saremo veloci e solerti a intervenire in queste situazioni». Così il mi ... lanuovasardegna.it

Il ciclone Harry non si ferma: anche oggi allerta rossa. A quanto ammontano i danniNon sembra dare tregua il maltempo nel Sud d'Italia con il ciclone Harry che continua a flagellare Sicilia, Calabria e Sardegna tra evacuazioni, ... msn.com

Ciclone Harry, mare in strada nella costa di Acitrezza, pedoni bloccati sulle panchine Video di @lasiciliadifra - facebook.com facebook

Ciclone Harry, il giorno dopo: la devastazione a Riposto (e non solo) è l’eccezione che diventa regola in territori sempre più fragili x.com