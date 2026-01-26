Emergenza trasporti tra Messina e Catania Sos del pendolari bloccati dopo il ciclone Harry

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la tratta tra Messina e Catania si trova ancora in difficoltà. mezzi fermi, stazioni vuote e pendolari costretti a ricorrere a soluzioni temporanee rappresentano la situazione attuale sulla costa orientale della Sicilia. La ripresa dei servizi richiede interventi strutturali e tempi di ripristino, mentre molti cittadini affrontano disagi quotidiani legati all’emergenza trasporti.

La tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa interrotta dal maltempo mette in difficoltà studenti e lavoratori. Chieste soluzioni immediate e mezzi sostitutivi efficaci per ripristinare la mobilità Mezzi fermi, stazioni silenziose e pendolari costretti a trovare alternative improvvisate: è questa la realtà che ancora oggi caratterizza la costa orientale della Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry. La linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa, fondamentale per migliaia di studenti e lavoratori, è rimasta parzialmente interrotta a causa dei danni alle infrastrutture provocati dalle mareggiate e dai venti tempestosi, generando gravi disagi negli spostamenti quotidiani.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ciclone Harry, Schifani a Taormina: sopralluogo tra danni e interventi del Consorzio Messina-CataniaIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina, colpita dal ciclone Harry.

Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danniA Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

