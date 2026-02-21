Sibari il sindaco Iacobini | Lavoriamo senza sosta per mettere in sicurezza il centro nautico

Il centro nautico di Sibari è stato evacuato dopo l’esondazione del Fiume Crati, che ha raggiunto quasi 70 centimetri di acqua. Il sindaco Iacobini ha dichiarato che le autorità lavorano senza sosta per mettere in sicurezza la zona e prevenire ulteriori danni. La piena ha causato l’allagamento di alcune strutture e interrotto le attività nel porto. La situazione resta critica e le operazioni di messa in sicurezza continuano senza sosta.

Notte di apprensione ai Laghi di Sibari dopo l’ennesima esondazione del Fiume Crati, che ha portato l’acqua a sfiorare i 70 centimetri di altezza nell’area del centro nautico. La situazione, nelle ultime ore, è in graduale miglioramento: il livello medio si attesta attualmente intorno ai 40 centimetri, ma l’emergenza non può ancora dirsi conclusa. A fare il punto è il sindaco di Sibari, Gianpaolo Iacobini, intervenuto direttamente dai Laghi per aggiornare la cittadinanza sulle operazioni in corso. «Siamo qui perché da qui non siamo mai andati via», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la presenza costante dell’amministrazione sul territorio durante le ore più critiche.🔗 Leggi su Feedpress.me

Per il maltempo interventi di messa in sicurezza senza sosta in centro e periferie a Reggio CalabriaL’ondata di maltempo che nelle ultime ore sta interessando il territorio cittadino, con raffiche di vento intense e mareggiate lungo la costa, ha costretto i tecnici comunali a intervenire senza sosta per mettere in sicurezza edifici, strade e infrastrutture sia nel centro che nelle periferie di Reggio Calabria.

Funerali senza sosta nel paese toscano con 14 decessi in 9 giorni, dall’inizio del 2026. Il sindaco: “Non è normale”Nel corso dei primi nove giorni del 2026, il comune di Castiglion Fiorentino ha registrato 14 decessi, un numero che ha suscitato preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali.

