Funerali senza sosta nel paese toscano con 14 decessi in 9 giorni dall’inizio del 2026 Il sindaco | Non è normale

Nel corso dei primi nove giorni del 2026, il comune di Castiglion Fiorentino ha registrato 14 decessi, un numero che ha suscitato preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali. Il sindaco, Mario Agnelli, ha espresso il suo rammarico e la propria solidarietà alle famiglie colpite, sottolineando come questa situazione sia inaspettata e anomala per il paese toscano.

“Le mie più sentite condoglianze a tutte le 14 famiglie, e non sono state certo poche, che nei primi 9 giorn i di quest’anno hanno perso i loro cari di tutte le età”: con queste parole scritte sul suo profilo Facebook, Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, registra un dato inquietante per il paese toscano. Dall’inizio del 2026 sono 14 le persone decedute e, continua Agnelli, si tratta di “una media di decessi fuori dal normale, in considerazione delle 133 persone che in tutto l’anno appena trascorso ci hanno lasciato “. Siamo in provincia di Arezzo, in un centro da quasi 13 mila abitanti dove, in questi primi giorni di gennaio 2026, i funerali si succedono con ritmo insolito e le cappelline del commiato sono sempre occupate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Funerali senza sosta nel paese toscano con 14 decessi in 9 giorni, dall’inizio del 2026. Il sindaco: “Non è normale” Leggi anche: Assassinato il reporter peruviano Fernando Nuñez: terzo giornalista ucciso nel Paese dall’inizio dell’anno Leggi anche: Cina, robot umanoide nel Guinness dei primati: ha camminato tre giorni senza sosta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. In Toscana il paese con 14 morti dall’inizio del 2026: funerali senza sosta – «Non è una cosa normale»; Crans-Montana, oggi a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi; Lucca, nuova piazza Battisti: ok al progetto di restyling; Lucca, 16enne aggredito in centro: sette denunciati. Funerali senza sosta nel paese toscano con 14 decessi in 9 giorni, dall’inizio del 2026. Il sindaco: “Non è normale” - “Le mie più sentite condoglianze a tutte le 14 famiglie, e non sono state certo poche, che nei primi 9 giorni di quest’anno hanno perso i loro cari di tutte le età”: con queste parole scritte sul suo ... ilfattoquotidiano.it

