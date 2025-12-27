È stata una manifestazione lampo quella chiamata a sostegno di tutti gli indagati arrestati oggi perché accusati di essere parte di una "cellula" estera di Hamas. Tra loro anche Mohammad Hannoun, presidente della comunità palestinese italiana, nonche responsabile di diverse associazioni che vengono presentate come organizzazioni benefiche in campo per sostenere la popolazione palestinese ma che, al contrario, secondo l'accusa finanzierebbero Hamas. In piazza Cavour questo pomeriggio si sono presentati un manipolo di attivisti, appena qualche decina che hanno risposto "presente" alla chiamata nonostante il periodo festivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Meloni assassina". Pro Pal in piazza per chiedere la liberazione di Hannoun

Leggi anche: Corteo pro Pal, ma a Sesto San Giovanni. In testa Mohammad Hannoun: "Con la Palestina fino alla liberazione"

Leggi anche: "Meloni assassina". Violenza pro Pal contro il premier sul muro di una scuola: "Odio ideologico"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meloni come Hitler in vetrina | ancora odio rosso contro il premier; Insulti e violenza sui muri Torna l’odiatore seriale.

"Meloni assassina". Violenza pro Pal contro il premier sul muro di una scuola: "Odio ideologico" - Il presidente del Consiglio ancora nel mirino degli antagonisti per la Palestina: "Quando la sinistra strizza l’occhio ai violenti e legittima l’odio contro chi governa con il consenso degli italiani, ... msn.com