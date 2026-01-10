Hannoun pro-Pal in piazza per la sua liberazione Il figlio | Non ci fermeranno

A Milano, un corteo di sostenitori si è riunito in via Giacosa per chiedere la liberazione di Hannoun, coinvolto in un caso giudiziario relativo all’associazione benefica Abspp. La manifestazione, organizzata per esprimere solidarietà, riflette le tensioni attorno alle accuse di finanziamenti a Al Fatah. Il figlio di Hannoun ha dichiarato che la protesta continuerà, sottolineando la determinazione della comunità a non arrendersi.

I pro-Pal scendono in piazza. È partito a Milano da via Giacosa, nella zona est della città, il corteo costituito organizzato per protestare contro gli arresti dei componenti della associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, l'Abspp, perché sospettati dalla magistratura genovese di finanziare Al Fatah. "Mohammad, Raed, Yaser, Khalil e gli altri, Anan, Ali, Mansour e tutti i palestinesi 'colpevoli' di solidarietà liberi subito!" urlano i manifestanti mentre denunciano che è arrivata la conferma del trasferimento in carcere di massima sicurezza di Mohammad Hannoun a Terni, Raed e Yaser a Ferrara e Albustanji in Calabria senza la possibilità di visite famigliari: "Dovunque voi siate - affermano i manifestanti - siamo e saremo al vostro fianco senza arretrare nella solidarietà". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

