si al fotovoltaico no scempio ai poggini

Un progetto di parco fotovoltaico di 14 ettari sta suscitando reazioni forti tra i residenti dei Poggini. La realizzazione di questa installazione, equivalente a circa 30 campi di calcio, interessa un’area naturale tra Ponsacco e Casciana Terme Lari. Molti cittadini si mostrano preoccupati per i possibili danni all’ambiente e al paesaggio. La questione diventa un punto di confronto tra chi sostiene l’energia pulita e chi difende la tutela del territorio.

PONSACCO "Sconcertati e basiti di fronte al progetto di realizzazione di un parco fotovoltaico di 14 ettari, circa 30 campi di calcio, che interessa una porzione di zona collinare tra i comuni di Ponsacco e Casciana Terme Lari, nell’area naturalistica dei Poggini. Siamo favorevole alle fonti rinnovabili, ma sempre nel rispetto di luoghi dall’alto valore ambientale". A dirlo è il Partito Democratico di Ponsacco, all’opposizione in consiglio comunale. L’area dove è previsto il parco fotovoltaico ricade totalmente nel comune di Casciana Terme Lari, appena oltre il confine con Ponsacco. "Ci uniamo al grido di allarme lanciato dalla Coldiretti e dalle attività agricole e turistiche che operano nell’area naturalistica dei Poggini – aggiunge il Pd – Ai sindaci Gasperini e Mori spettava il compito di informare da subito la cittadinanza, le associazioni di categoria e gli operatori economici coinvolti e, insieme a loro, assumere una strategia comune.🔗 Leggi su Lanazione.it

