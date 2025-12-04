al via la misura fotovoltaico e termo fotovoltaico per le imprese del sud

Tempo di lettura: 2 minuti Ha preso il via la nuova misura dedicata al sostegno degli investimenti in impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici destinati all’autoconsumo nelle aree industriali, produttive e artigianali dei comuni con più di 5.000 abitanti di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’intervento, che prevede un contributo in conto capitale per la realizzazione o il potenziamento degli impianti, dispone di una dotazione complessiva di 262 milioni di euro, di cui il 60% riservato alle PMI. L’energia prodotta e non autoconsumata verrà valorizzata dal GSE per un periodo di 20 anni, e il relativo controvalore economico andrà a finanziare un’altra misura strategica per la transizione energetica nazionale: il Reddito Energetico Nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

