Conti in equilibrio e servizi garantiti Piscina ai Poggini luci e fognature

A Ponsacco, la gestione finanziaria si basa su conti in equilibrio e servizi affidabili. La piscina ai Poggini, le luci pubbliche e le fognature sono interventi programmati per garantire qualità e sicurezza ai cittadini. Un approccio trasparente e responsabile che sostiene lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità.

PONSACCO "Conti in equilibrio, servizi garantiti e investimenti programmati. Un bilancio solido che tutela cittadini e futuro della città". Questa la sintesi della maggioranza che governa Ponsacco sul bilancio di previsione 2026-2028 approvato nell'ultima seduta del 2025. Il bilancio si presenta stabile e sostenibile, con un volume complessivo per il 2026 di poco superiore ai 27 milioni di euro – si legge in una nota del Comune di Ponsacco – La spesa corrente ammonta a circa 14,3 milioni di euro, mentre sono previsti investimenti per circa 7 milioni. Non aumenta la pressione fiscale. Imu invariata per tutti e leggermente abbassata per i terreni edificabili, nessun aumento per i servizi a domanda individuale, se non l'adeguamento all'indice Istat.

