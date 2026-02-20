Scandicci donna decapitata col machete | arrestato un pregiudicato immigrato che si aggirava con un cane aggressivo

Un marocchino senza fissa dimora ha ucciso e decapitato una donna di 44 anni a Scandicci, causando shock tra i residenti. L’uomo, di 30 anni, è stato arrestato poco dopo l’omicidio mentre si aggirava con un cane aggressivo. La vittima, Silke Sauer, cittadina tedesca, è stata trovata senza vita in un’area abbandonata di via Galilei. Gli investigatori hanno trovato il coltello usato e stanno approfondendo il motivo dell’aggressione. La scena del delitto ha lasciato tutti sgomenti per la violenza del gesto.

E’ un trentenne marocchino, senza fissa dimora, l’autore “gravemente indiziato” dell’omicidio di Silke Sauer, cittadina tedesca di 44 anni, anche lei senza fissa dimora, trovata decapitata nella mattina di mercoledì 18 febbraio nell’area abbandonata dell’ex Cnr, in via Galilei a Scandicci. Su disposizione della Procura di Firenze, diretta dalla procuratrice Rosa Volpe, l’uomo è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto. Lo ha reso noto il comandante provinciale dei carabinieri di Firenze, colonnello Luigi De Simone, che ha diretto le indagini con il coordinamento del sostituto procuratore Alessandra Falcone.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scandicci, donna decapitata col machete: arrestato un pregiudicato immigrato che si aggirava con un cane aggressivo Leggi anche: Scandicci, donna decapitata col machete. Sospettato un nordafricano Leggi anche: Donna decapitata Scandicci, fermato nordafricano senzatetto con cui la vittima si frequentava, ritrovato un machete Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto amico della vittima; Donna decapitata a Scandicci, fermo per l'uomo sospettato: tracce sangue su vestiti; Scandicci, donna trovata decapitata: fermato un uomo per l’uccisione della tedesca Silke Sauer; Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze). Scandicci – Donna trovata decapitata, arrestato un marocchino clandestino per l’omicidioSi comincia a fare luce sulla terribile vicenda che ha sconvolto l'intero hinterland fiorentino SCANDICCI (FIRENZE) – È un 30enne di origine marocchina, sen ... etrurianews.it Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto: aveva sangue sui vestiti. L’ipotesi della lite prima dell’orroreDa una prima ricostruzione pare che la vittima e l’uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L’uomo si trova adesso piantonato in ospedale, dov ... lanazione.it Donna decapitata a Scandicci: fermato un 30enne senza fissa dimora, in ospedale dopo TSO x.com Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo gravemente indiziato. Sugli abiti tracce di sangue, sequestrati machete e coltello #ANSA - facebook.com facebook