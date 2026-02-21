Short-track | Italia bronzo nella staffetta Valtellina protagonista!

Lo short-track italiano ha conquistato un bronzo nella staffetta maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra ha dimostrato grande determinazione in un’ultima gara ricca di emozioni, portando a casa il primo podio di questa edizione. Tra i protagonisti, spicca la Valtellina, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria. La medaglia segna una tappa importante per lo sport in Italia e rafforza l’entusiasmo per le prossime sfide.

Bronzo e Resilienza: Lo Short-Track Italiano Chiude le Olimpiadi con un’Ultima Gara al Brivido. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno lo short-track italiano concludere la sua avventura con una medaglia di bronzo nella staffetta maschile, un risultato che conferma il valore di una disciplina in crescita. La competizione, ricca di emozioni e colpi di scena, ha anche Arianna Fontana, nonostante una gara difficile, concludere la sua performance olimpica con onore, mentre la Valtellina ha avuto un ruolo da protagonista grazie alla partecipazione di Luca Spechenhauser. La Staffetta Maschile: Una Medaglia Conquistata con Grinta.🔗 Leggi su Ameve.eu Short track, l’Italia è di bronzo nella staffetta maschileGli atleti italiani della staffetta 5000 metri nello short track hanno conquistato una medaglia di bronzo a Milano-Cortina 2026. Bronzo Italia nella staffetta maschile di Short TrackL’Italia si è aggiudicata una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track a Milano-Cortina 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Short track: l'Italia vince il bronzo nella staffetta maschile alle Olimpiadi • Risultati Milano Cortina 2026 oggi; Medaglie azzurre. Short track, la staffetta maschile è di bronzo; Short Track, Milano Cortina 2026: l’Italia conquista il bronzo nella staffetta maschile - FISG; Milano Cortina 2026, short track: bronzo all'Italia nella staffetta 5000m uomini. Il video. Short Track, Italia di bronzo nella staffetta maschile: festeggia (finalmente) Pietro SighelE questa volta Pietro Sighel non finisce in lacrime. La staffetta maschile di short track – composta anche da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser – vince il ... ilmessaggero.it L'Italia dello short track vince la medaglia di bronzo nella staffetta maschile sui 5000m • Milano Cortina 2026Nell'ultima serata di gare su pista corta, venerdì 20 febbraio, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli terminano al terzo posto la staffetta maschile di short track. olympics.com L’ITALIA RESTA TERZA AL TERMINE DEL DAY14 Una medaglia per l’Italia nello Short Track che consolida il terzo posto in classifica. La Norvegia ormai sembra irraggiungibile ma la corsa per il secondo posto non è finita #MilanoCortina2026 # - facebook.com facebook L'ITALIA RESTA TERZA AL TERMINE DEL DAY14 Una medaglia per l'Italia nello Short Track che consolida il terzo posto in classifica. La Norvegia ormai sembra irraggiungibile ma la corsa per il secondo posto non è finita #MilanoCortina2026 #O x.com