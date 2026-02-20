bronzo italia nella staffetta maschile di short track

L’Italia si è aggiudicata una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track a Milano-Cortina 2026. La squadra azzurra ha corso con determinazione, battendo avversari di alto livello e conquistando il podio. La gara si è svolta sulla pista di Milano, davanti a un pubblico entusiasta. Questo risultato rappresenta una soddisfazione importante per gli atleti italiani, che continuano a puntare sulle competizioni di livello mondiale.

MILANO - L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta uomini 5000 metri di short track a Milano-Cortina 2026. Ottima prova da parte di Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (Carabiniere) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) che hanno chiuso la propria prova col tempo di 6:52.35. Gli azzurri confermano dunque il bronzo ottenuto quattro anni fa a Pechino (Sighel e Cassinelli i due reduci): è stata una gara gestita nella prima parte - 45 i giri in totale -, a metà gara l'Italia si è portata in testa cercando di dettare il ritmo e iniziando un testa a testa con l'Olanda.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

