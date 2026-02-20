Bronzo Italia nella staffetta maschile di Short Track
L’Italia si è aggiudicata una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track a Milano-Cortina 2026. La squadra azzurra ha corso con determinazione, battendo avversari di alto livello e conquistando il podio. La gara si è svolta sulla pista di Milano, davanti a un pubblico entusiasta. Questo risultato rappresenta una soddisfazione importante per gli atleti italiani, che continuano a puntare sulle competizioni di livello mondiale.
MILANO - L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta uomini 5000 metri di short track a Milano-Cortina 2026. Ottima prova da parte di Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (Carabiniere) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) che hanno chiuso la propria prova col tempo di 6:52.35. Gli azzurri confermano dunque il bronzo ottenuto quattro anni fa a Pechino (Sighel e Cassinelli i due reduci): è stata una gara gestita nella prima parte - 45 i giri in totale -, a metà gara l'Italia si è portata in testa cercando di dettare il ritmo e iniziando un testa a testa con l'Olanda.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Short track, l’Italia è di bronzo nella staffetta maschileGli atleti italiani della staffetta 5000 metri nello short track hanno conquistato una medaglia di bronzo a Milano-Cortina 2026.
CHE RISCATTO! L’Italia si ridesta e splende di bronzo nella staffetta maschile di short track!L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track, dopo aver superato le difficoltà delle prove individuali.
Italia, è BRONZO al CARDIOPALMA nella staffetta maschile | #MilanoCortina2026
Argomenti discussi: L'Italia torna sul podio olimpico dopo 20 anni: azzurri di bronzo nella staffetta in Val di Fiemme; L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo; L’Italia è bronzo nella staffetta dello sci di fondo: la rimonta decisiva di Pellegrino, è la sua…; Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi.
L’Italia vince il bronzo nella staffetta dello short track: è la quarta medaglia nella disciplinaGli importatori potrebbero chiedere indietro, a seconda delle stime, tra i 120 e i 175 miliardi di dollari. Ma, incassata la bocciatura del ricorso all'International Emergency Economic Powers Act, la ... ilfattoquotidiano.it
Italia, altra medaglia alle Olimpiadi: bronzo nella staffetta 5000m maschile di short trackPietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli chiudono terzi dietro l'Olanda e la Corea del Sud ... tuttosport.com
Short track, Italia di bronzo nella staffetta maschile! #olimpiadi #milanocortina #ilmattino - facebook.com facebook
I festeggiamenti a Casa Italia Milano per il bronzo nel pattinaggio di figura #ANSA x.com